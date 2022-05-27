 

Канцлер Австрии пригрозил отобрать хранилище у Газпрома

27.05.2022, 18:15, Новости дня
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным, что Газпром будет лишен газового хранилища в австрийском Хайдахе, если не будет заполнять его газом.

«Вопрос газа был затронут им, что все поставки [в Австрию] в полном объеме будут соблюдаться. Я ему указал на то, что если Газпром не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда Газпром потеряет это хранилище, и оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения», – цитирует его ТАСС.

В свою очередь Путин заверил Нехаммера, что Россия будет продолжать соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа в Австрию. «Подтверждена приверженность РФ соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе беседы Путин и Нехаммер также обсудили продовольственную безопасность в мире, также Путин рассказал собеседнику о ситуации в акваториях Азовского и Черного морей.

Ранее австрийская нефтяная компания OMV подтвердила, что открыла счет в рублях в Газпромбанке для оплаты российского газа. 

Нехаммер уже грозил отобрать у компании «Газпром» крупнейшее в республике подземное хранилище газа «Хайдах», если оно не будет заполняться голубым топливом, и передать его другому поставщику.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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