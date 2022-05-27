Укороченные поло и спортивные юбки: как создать летний стиль спортшик

Спортивный шик – один из главных трендов лета. Он также известен как стиль преппи, вдохновленный ретро-нарядами, которые носят учащиеся частных школ.

К нему относятся топы, которые обычно носят в теннисных клубах, плиссированные короткие юбки, рубашки-поло или свитера с вырезами. Сам по себе тренд преппи великолепен, потому что выглядит утонченно и стильно и в то же время очень удобен.

Белый и светлые, пастельные тона, а также темные полосы являются характерными чертами этого спортивного образа. Любители моды по всему миру следуют этому идеальному тренду на лето.

В этих нарядах вы будете выглядеть так, будто только что пришли с урока тенниса с личным тренером. В них есть дух ретро, ​​а светлые тона идеально подходят для жарких летних дней.

Это универсальный стиль, который подойдет каждому. Вот основные предметы одежды, которые вам стоит добавить в свой гардероб, если хотите примерить спортивный шик.

Спортивная одежда с графическим дизайном

Спортивные наряды, которые носила принцесса Диана в 80-х, — отличный источник вдохновения для стиля спортшик. А легкие объемные блузки и свитшоты с принтами, вдохновленными миром тенниса, идеально смотрятся в сочетании с короткими плиссированными юбками или байкерскими шортами. И спортивные блузки с графикой в ​​стиле тенниса, и блузки в стиле регби заставят вас почувствовать себя частью эксклюзивного клуба.

Юбки и платья в спортивном стиле

Чтобы выглядеть стильно, вам необходимо иметь несколько классических теннисных юбок или платьев. Предпочитаете ли вы белые складки или хотите погрузиться в мир красок и выбрать пастельные тона, вам есть из чего выбрать. Преимущество в том, что вы можете сочетать эти предметы одежды самыми разными способами. Например, вы можете носить их с легкой кофточкой в ​​спортивном стиле или создать новый стиль в сочетании с вязаным свитером.

Поло и свитера с вырезами

Вы можете вывести спортивный шик на новый уровень, если дополните свой образ свитером или жилеткой в ​​студенческом стиле. Это вязаные свитера с V-образным вырезом, как правило, в оттенках белого или пастельных тонах.

Кроме того, рубашки поло — еще один идеальный выбор для этого безошибочного стиля одежды. Вы можете выбрать не только белый, но и другие цвета – от нейтральных тонов до пастельных оттенков зеленого, синего, розового или лавандового.

Спортивные аксессуары

Наряд в стиле загородного клуба не будет полным без нескольких подходящих аксессуаров. Эти элементы – от бейсболок до белых сумок и кроссовок – помогут вам завершить образ и почувствовать себя шикарно.

Такая простая вещь, как теннисное платье, может стать совершенно новым нарядом в зависимости от этих спортивных аксессуаров, которые вы можете выбрать.