Хвостик – для Козерогов: какие прически идеальны для знаков зодиака

Большинство женщин носят прически в десятках разных стилей. Тем не менее обычно есть одна или две, которые подходят им лучше всего. Ниже будут представлены самые оптимальные для разных знаков зодиака прически.

Овен

Овны любят приключения и интересные вещи. Это видно и по прическам, которые они постоянно меняют. Но чаще всего представительницы данного знака ходят с прямыми волосами.

Телец

Тельцы не из тех, кто тратит большие суммы на стрижку или средства по уходу. В большинстве случаев они делают репрезентативную прическу и не будут менять ее годами. Волосы до плеч — обычный выбор для любой женщины-Тельца.

Близнецы

Им нравятся шикарные прически, но чаще всего волосы будут собраны в небрежный пучок. Близнецы склонны бросаться из одной крайности в другую. Они либо с идеальной укладкой, либо быстро делают прическу под конкретное событие.

Рак

Длинные волосы — типичная прическа для женщин-Раков. Им нравится, чтобы волосы были мягкими и блестящими, но с минимумом средств для ухода. Капля лака для волос — это все, что нужно, чтобы встретить день.

Лев

Чувствует себя комфортно в своей шкуре и находится в центре внимания в любое время и в любом месте. Благодаря этому женщины-Львицы выбирают ухоженную прическу. Например, перевернутый боб или идеальные спиральные локоны.

Дева

Из-за очень практичного и аналитического характера представительницы данного знака выбирают стиль, при котором волосы находятся подальше от лица. Поэтому они предпочитают французские косы, вьющиеся волосы или конский хвост.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Весы

Абсолютно свободны и непредсказуемы в выборе причесок. Могут зачесать волосы назад, но какую-то их часть всегда оставляют на плечах.

Скорпион

Сосредоточены на своих целях и не хотят, чтобы волосы мешали во время работы. Поэтому больше всего женщинам-Скорпионам подходит вариант с небрежно сделанным пучком.

Стрелец

Представительницы этого знака не любят аксессуаров для волос. Поэтому всегда с гордостью носят распущенные по плечам волосы.

Козерог

Стабильны и надежны. Поэтому обычно собирают волосы в хвост. И этот вариант подходит женщинам-Козерогам больше всего!

Водолей

Свободный и независимый дух женщин-Водолеев проявляется в выборе любимых причесок. Иногда они выбирают что-то простое в виде косы, а в каких-то случаях могут сделать креативный вариант в виде тщательно заколотого полупучка.

Рыбы

Им нравится, когда волосы выглядят красиво, но вот желание тратить на это слишком много времени отсутствует. Поэтому женщины-Рыбы предпочитают естественную укладку вне зависимости от типа волос.