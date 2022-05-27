 

Алиев призвал Армению смириться с урегулированием конфликта в Карабахе

27.05.2022, 16:52, Новости дня
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Армянскому руководству следует смириться с тем, что карабахский конфликт разрешен, поскольку это принимает весь мир, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Карабахский конфликт урегулирован. Мы решили этот вопрос, и весь мир принимает это, хочет того Армения или нет. Что касается административной единицы под названием «Нагорный Карабах», то на территории Азербайджана подобной единицы не существует. Слова «Нагорный Карабах» нет в лексиконе международных организаций, и недавняя встреча в Брюсселе (22 мая – ИФ) лишний раз это показала. Правда, Армения в очередной раз подняла этот вопрос и, как говорится, бьется головой о стенку, но такова реальность, и с ней ей надо смириться», – цитирует Алиева «Интерфакс-Азербайджан».

Он выразил уверенность, что между странами необходимо подписать мирное соглашение, поскольку это обозначит «взаимное признание территориальной целостности стран»

По словам азербайджанского лидера, Баку имеет «решающее право голоса в формировании постконфликтной повестки дня», но не выдвигает «нереалистичных требований».

Ранее в мае Алиев принял решение о создании государственной комиссии по делимитации границы с Арменией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсуждал с армянским коллегой Араратом Мирзояном перспективы согласования мирного договора между Арменией и Азербайджаном при содействии Москвы.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили МИД своих стран начать подготовку к мирным переговорам. Кремль позитивно оценил решение сторон.

Напомним, в конце марта Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий, в регионе был нарушен статус-кво, который сложился после окончания второй карабахской войны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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