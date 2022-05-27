Хуснуллин рассказал о помощи российских строителей в восстановлении Донбасса

В ЛНР и ДНР работают около 1000 российских строителей и 250 единиц техники на восстановлении поврежденного жилья, дорог и инфраструктуры, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Сегодня перед нами стоит задача максимально оперативно развернуть работы для помощи ДНР и ЛНР в восстановительных работах. Буквально в ежедневном режиме мы видим, что из многих регионов страны отправляются колонны техники для помощи в восстановлении поврежденного жилья, дорог и инфраструктуры республик. Всего там уже работает порядка 1000 российских строителей и 250 единиц техники. Объем работ, которые предстоит провести в Республиках, существенный, и мы будем увеличивать количество людей, которые там работают», – написал Хуснуллин в Telegram-канале.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что дорожники и мостовики из российских регионов отправились в Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы восстанавливать инфраструктуру, не только поврежденные мосты, но и дороги, которые не знали капитального ремонта более 30 лет.

Эксперт назвал первоочередные задачи по восстановлению освобожденных территорий Украины.

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