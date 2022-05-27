Путин утвердил временный порядок расчетов с «недружественными» правообладателями

Президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает порядок исполнения обязательств перед иностранными правообладателями, российские компании смогут гасить платежи в пользу ряда правоообладателей в рублях, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь органы власти и резиденты страны смогут уплачивать «недружественным» компаниям вознаграждение и иные платежи, связанные с исключительными правами, путем перечисления средств на специальный рублевый счет типа «О», передает ТАСС.

Согласно документу, должник должен открыть счет, предназначенный для проведения расчетов по обязательствам, в уполномоченном банке на имя правообладателя Если правообладатель не дал письменного согласия на внесение платежа на специальный счет, должник вправе не осуществлять платеж до момента получения такого согласия и не считаться при этом нарушителем обязательств.

«При надлежащем выполнении должником требований настоящего указа сохраняется его право на использование результата интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации на ранее применимых условиях», – сказано в тексте указа.

Данное решение распространяется на иностранных правообладателей, которые связаны с недружественными РФ странами, а также правообладателей, публично поддержавших введение против РФ санкций, совершивших публичные действия по дискредитации Вооруженных сил РФ, запретивших или ограничивших после 23 февраля 2022 года использование на территории РФ результатов своей интеллектуальной деятельности, приостановивших или существенно ограничивших производство или поставки в РФ товаров и оказание услуг.

Напомним, Министерство промышленности и торговли России опубликовало перечень товаров для параллельного импорта. Параллельный импорт предполагает легализацию ввоза в страну товаров брендов, которые продаются в других странах, без разрешения правообладателя.

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