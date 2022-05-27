 

В ЛНР заявили, что отрезали ВСУ пути к отступлению

27.05.2022, 15:25, Новости дня
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Подразделения Луганской народной республики заблокировали украинским военным все пути отступления, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Мы перерезали все абсолютно пути сообщения, по которым они могли выйти, и наблюдаем абсолютно всю территорию», – сообщил Марочко в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Ранее в пятницу группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами на территории ДНР, включая Красный Лиман.

В четверг Марочко сообщал, что в оперативное окружение был взят город Северодонецк. По его словам, в окружение попали населенные пункты Золотое и Горское.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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