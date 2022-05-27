Киссинджера занесли в список «Миротворца»
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер оказался в базе украинского сайта «Миротворец», сообщают СМИ.
Генри Киссинджер попал в базу «Миротворца» за то, что является «антиукраинским пропагандистом», передает «Sputnik Ближнее Зарубежье» в своем Telegram-канале.
Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести РФ поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая Киссинджеру, сказал, что тот, рассуждая о текущих событиях, находится как будто в 1938 году.
Между тем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал Зеленскому прислушаться к мнению Киссинджера, который никогда не был замечен в симпатии к России.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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