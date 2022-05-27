Британец публично осудил Бориса Джонсона и королеву Елизавету, чтобы не потерять рабочее место в МГУ

Гражданин Великобритании, доцент кафедры английского языка МГУ Джон Хаткинс, в письменной форме подал на имя ректора вуза заявление с осуждением политики Соединенного Королевства, а также королевы Елизаветы II и премьер-министра Борис Джонсона.

В документе он выражает глубокое сожаление действиями своей страны и отмечает, что “ему стыдно называться британцем”.

– Я ненавижу свою страну, нашу империю, которая столетиями грабила весь мир и занималась работорговлей. Ни для кого не секрет, что Великобритания причастна к массовым геноцидам в Индии и Ирландии, оккупации Мальвинских островов, истреблению коренного населения Австралии и Африки. Мне стыдно осознавать, что британская корона поработила народы Шотландии, Уэльса, Северной

Ирландии и Гибралтара. И всё это происходило на фоне одобрения международного сообщества, которое так и не ввело санкций против преступного Лондона.

Сегодня наша страна осуждает антифашистские действия России на Украине, присоединившись к силам зла. Под нашим прямым руководством дискриминируется русский народ: у людей отнимают недвижимость за рубежом, блокируют банковские счета, русских не пускают на сцены и спортивные арены. Вспоминая историю последних столетий, участие Великобритании в Крымской войне, план Черчилля “Немыслимое” и много других событий, понимаю, почему в русском языке появилась поговорка “Англичанка гадит”. Мне стыдно быть англичанином, я хочу жить и работать в России. Поэтому, преклоняясь пред величием русского народа, я публично каюсь за нас – англичан, и искренне надеюсь, на продление контракта в МГУ, – говорится в обращении.

В дополнение к заявлению Хаткинс обратился к администрации Scopus с требованием убрать из базы все его авторские материалы и обнулить индекс цитируемости. Британец поддержал идею России о выходе из Болонского процесса и добавил, что считает необходимым вернуться к советской системе образования.

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