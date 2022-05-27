Стилей много, но для Овнов нужны объемные аксессуары: каких трендов моды нужно придерживаться, в зависимости от знака зодиака

Многие люди полагаются на гороскопы в вопросах личных отношений, карьеры или финансов. Но задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что принадлежность к определенному знаку зодиаку может помочь создать собственный уникальный стиль? Вот какие тренды подходят разным созвездиям.

Овен

Обратите внимание на объемные аксессуары. При выборе украшений отдавайте предпочтение тем, которые сделаны из серебра или любого другого металла, но не из пластика. Вы также можете интегрировать в свой лук элементы панк-стиля.

Телец

Монохромные образы смотрятся на вас эффектнее всего, делают лук стильным и элегантным. Вот почему вам лучше комбинировать в одном наряде одежду из одной цветовой гаммы.

Отдавайте предпочтение вещам в стиле минимализм прямого кроя. В вашем случае лучше более-менее придерживаться классики.

Близнецы

Вам нужна та одежда, которая позволит создать озорной и игривый образ. Плюс вам должно быть в ней удобно и комфортно. Идеальный вариант — это комбинезон. С шортами или с длинными брюками — все фасоны подойдут.

Рак

Вам нравится одеваться гламурно и изысканно. Вот почему вам точно стоит обратить внимание на одежду из бархата. Вещи из такого материала делают любой образ более благородным, дорогим, гламурным, но без пафоса.

Сегодня из бархата делают не только одежду для особых случаев, но также и в повседневном стиле. Так что даже дома вы можете выглядеть эффектно в костюме из бархата.

Лев

Вы по жизни любите сиять, привлекать к себе внимание, ловить восхищенные взгляды окружающих. Вот почему вам, как никому другому, подходит одежда с блестками, стразами, пайетками, вещи из блестящих тканей. Не думайте, что такие изделия уместны только для выхода в свет. В предстоящем летнем сезоне актуальными будут топы и другие повседневные вещи со стразами.

Дева

В одежде вы стараетесь придерживаться элегантного, но чуточку консервативного стиля. Наверняка в вашем гардеробе есть место такой верхней одежде как плащ и пальто.

Очень стильно смотрится сочетание платья и накидкой с рукавами три четверти. Эти вещи подойдут для создания как офисно-делового, так и повседневного образа.

Весы

Вам нравится черный цвет. В одежде такого оттенка вы чувствуете себя уверенно. Однако не забывайте, что тотал-лук может выглядеть мрачновато, особенно летом. Простое решение: разбавить черный цвет синим с помощью одежды или аксессуаров. Или и вовсе вместо черного наряда надеть синие вещи.

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Скорпион

Вам нравится одежда в стиле минимализм. Лаконичность — основная особенность, которая прослеживается во всех ваших образах. Создать уникальный стиль и подчеркнуть индивидуальность вам помогут аксессуары. Обратите внимание на ожерелья. Сейчас в моде массивные цепи с толстыми звеньями.

Стрелец

Вы много перемещаетесь и часто проводите время на свежем воздухе. Вот почему для вас очень важна удобная и комфортная одежда. Хороший вариант для вас — это толстовки: с кармашками, с капюшоном. На лето берите модель с короткими рукавами.

Козерог

Ваш стиль отчасти перекликается со стилем Шерлока Холмса. Максимально комфортно вам в одежде наподобие тренчей. Это хороший выбор. Сейчас тренчи как никогда актуальны, представлены в разных фасонах и расцветках. Выбирайте те вещи, которые вам больше по душе.

Водолей

Вам не помешает сделать образ чуточку более неформальным, раскованным, непринужденным. Справится с этой задачей кофта, топ и т. д. с открытыми плечиками.

Рыбы

Вы вдохновляетесь трендами ушедшей эпохи. Сейчас самое время дать волю своей фантазии и привнести нотки ретро в свои повседневные образы. Обратите внимание на стиль инди.

Он напоминает хипстерский, но предполагает скорее не слепое следование модным трендам, а выражение своей индивидуальности через одежду.