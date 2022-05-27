“Росатом” поможет российским медикам в борьбе с раком предстательной железы

В условиях жесткого санкционого

давления со стороны западного мира подведомственные Госкорпорации “Росатом”

профильные организации не только делают все возможное для социальной поддержки

граждан, но и активно занимаются процессами импортозамещения зарубежных

технологий.

Так, разработанная в АО

“ГНЦ РФ – ФЭИ” оригинальная технология по изготовлению капсул и равномерному

нанесения изотопа йод-125 на серебряную подложку микроисточника сегодня

применяется в медицинских целях.

Она используется в лечебных

учреждениях для лечения предстательной железы. Институт с начала 2022 года

поставил в отечественные клиники свыше 12 тысяч микроисточников йода-125,

используемых для брахитерапии злокачественной опухоли вышеуказанного органа.

Как сообщили изданию “Дни.ру”

в пресс-службе организации, производство микроисточников полностью независимо

от импортных товаров, но при этом сертифицировано. В то же время продукция

института ничем не отличается от иностранных аналогов по качеству, однако стоит

в два раза дешевле. Сегодня АО “ГНЦ РФ – ФЭИ” производит и поставляет на рынок порядка

30 наименований различной радиоизотопной продукции.

Начальник

Научно-производственного комплекса изотопов и радиофармпрепаратов Максим

Самсонов подчеркнул, что сегодня институт способен производить до 50 тысяч микроисточников

в год. Разумеется, таким образом ГК “Росатом” оказывает значительную помощь российским

медикам.

“Благодаря

использованию отечественных разработок наше здравоохранение получает

существенную экономию денег и возможность увеличить количество вылеченных

людей, а также продолжить научную работу и исследования. В “ГНЦ РФ – ФЭИ” разработана оригинальная технология изготовления капсул и равномерного

нанесения изотопа йод-125 на серебряную подложку микроисточника, что позволяет создать

равномерное распределение дозного поля по поверхности стренда. Мощность линии

производства микроисточников в стрендах составляет до 50 тысяч в год”, – отметил

Самсонов.