 

Показавший оскал белек агрессивно облаял людей (видео)

27.05.2022, 14:40, Разное
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В Сахалинской области сняли на видео недавно родившегося детеныша тюленя. На кадрах белек выглядит сначала слабым и беспомощным, а потом начинает скалить зубки и пытаться лаять. Малыш внимательно следит за камерой и поворачивает голову вслед за ней.

Судя по всему, белек таким образом пытался защититься от назойливых зевак. Правда вышло у детеныша тюленя не слишком убедительно, а лай напоминал больше шуршание бумаги.

Кадры опубликовали на странице ВК Фонда “Зеленый Сахалин”. Эксперты оценили состояние белька как нормальное. Животное не нуждалось в помощи, изымать его из дикой природы нет никакой необходимости.



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