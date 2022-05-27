 

Кремль спросили про объединение банков ВТБ и «Открытие»

27.05.2022, 14:01, Новости дня
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Решение по возможному слиянию ВТБ и банка «Открытие» будет озвучено только после того, как оно будет финализировано, вопрос пока обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, эта тема находится в обсуждении, действительно, и президентом [РФ Владимиром Путиным она] озвучивалась, но решения будут озвучены, когда они будут финализированы», – цитирует ТАСС Пескова.

Он не стал отвечать на вопрос о том, появились ли доводы против этого слияния банков.

В четверг глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что конфигурация объединения ВТБ, «Открытия» и РНКБ пока обсуждается, остается много вопросов, но для Центробанка принципиально выйти из капитала банка «Открытие». Глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что считает вопрос по объединению решенным, напомнив о решении Путина на этот счет. Банкир также подчеркнул, что уже есть концепция по объединению структур.

Вопрос продажи банка «Открытие» планируется рассмотреть на совещании в правительстве в начале июня. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что сделки по присоединению к группе ВТБ банка «Открытие» и Российского национального коммерческого банка (РНКБ, системообразующий банк Республики Крым) планируется закрыть до конца 2022 года.

Ранее СМИ сообщили, что глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации – «Открытие» и РНКБ. Идею уже одобрил Владимир Путин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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