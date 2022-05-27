 

Мишустин рассказал, к чему привели санкции против России

27.05.2022, 14:01, Новости дня
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Процессы, запущенные антироссийскими санкциями, разрушительны для экономики всего мира, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед участниками суперфинала IV конкурса «Лидеры России».

«По мнению аналитиков, замедлятся темпы роста мирового валового внутреннего продукта и торговли. Это сегодня практически все основные аналитики мира говорят. Усугубит положение и инфляция, которая будет достаточно высокой и неустойчивой», – цитирует его ТАСС.

По словам главы российского кабмина, «все это не выглядит оптимистично», тем более, когда мир построен на распределенных логистических цепочках.

Мишустин подчеркнул, что власти РФ готовятся к любому развитию событий в экономике. Главным ответом Москвы на санкции станет улучшение качества жизни людей, создание комфортной административной среды для бизнеса, достижение промышленной и технологической независимости, а также технологического суверенитета России.

По словам Мишустина, инициатива президента РФ Владимира Путина по индексации социальных выплат и пособий поможет выправить ситуацию с потребительским спросом уже в ближайшее время.

«Мы рассчитываем, что инициативы президента по повышению минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, социальных выплат, в том числе индексации пенсий, помогут выправить ситуацию с потребительским спросом в ближайшее время», – сказал глава кабмина.

Этому поспособствуют меры по поддержке, которые компенсируют рост цен. Работы по противостоянию Западу, который хочет разрушить Россию, ведутся практически круглосуточно.

Мишустин рассказал о пяти приоритетах: обеспечение бесперебойной работы предприятий, насыщение рынка товарами, помощь уязвимым категориям граждан, секторальные меры поддержки и расширение свободы предпринимательства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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