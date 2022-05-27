 

Для защиты персональных данных от утечек их сделают публичными

27.05.2022, 12:51, Разное
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Федеральный портал Госуслуги по указанию Роскомнадзора начнет публикацию персональных данных граждан для предотвращения их утечек.

Это позволит перевести данные из разряда персональных в общедоступные и предотвратить их любые возможные утечки.

– Мы долго к этому шли и наконец приняли решение – перестаем считать персональные данные приватными и защищать их. Опубличивание данных делает их доступными всем без ограничений. Нельзя украсть или утечь тому, что является всеобщим достоянием и легко без ограничений видно всем и везде. Лучшая защита в период санкций это нападение. Мы открываем все данные, считавшиеся ранее персональными на федеральном портале Госуслуги, – сообщил министр связи Максут Шадаев.

Процесс публикации данных для их защиты начнется с федеральных и муниципальных служащих, сотрудников бюджетных организаций. В разделе каталог появится удобный классификатор всех данных, которые ранее считались персональными. Любой гражданин сможет получить ФИО, паспортные данные, адреса, телефоны, фотографии, копии документов, переписку электронной почты, сканы рабочих документов, банковские и имущественные выписки, медицинскую информацию о состоянии здоровья, информацию налоговой и иных ведомств на любого чиновника и любого сотрудника бюджетной организации или ведомства. Также граждане смогут ознакомиться с полными записями телефонных переговоров с расшифровкой, записями прослушек помещений и списком посещенных сайтов, собранными согласно закону Яровой.

На вопрос издания о том, что помимо граждан страны к наборам данным могут получить и граждане иностранных государств, в том числе недружественных стран, в министерстве сообщили, о том, что любой иностранец и ранее мог получить все эти данные, только ему приходилось за это платить, и теперь все источники любых утечек освобождены от ответственности. Инициатива Роскомнадзора была широко поддержана правительством страны в части модернизации «Открытого правительства», которое делает органы власти страны доступными для всех граждан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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