Для защиты персональных данных от утечек их сделают публичными

Федеральный портал Госуслуги по указанию Роскомнадзора начнет публикацию персональных данных граждан для предотвращения их утечек.

Это позволит перевести данные из разряда персональных в общедоступные и предотвратить их любые возможные утечки.

– Мы долго к этому шли и наконец приняли решение – перестаем считать персональные данные приватными и защищать их. Опубличивание данных делает их доступными всем без ограничений. Нельзя украсть или утечь тому, что является всеобщим достоянием и легко без ограничений видно всем и везде. Лучшая защита в период санкций это нападение. Мы открываем все данные, считавшиеся ранее персональными на федеральном портале Госуслуги, – сообщил министр связи Максут Шадаев.

Процесс публикации данных для их защиты начнется с федеральных и муниципальных служащих, сотрудников бюджетных организаций. В разделе каталог появится удобный классификатор всех данных, которые ранее считались персональными. Любой гражданин сможет получить ФИО, паспортные данные, адреса, телефоны, фотографии, копии документов, переписку электронной почты, сканы рабочих документов, банковские и имущественные выписки, медицинскую информацию о состоянии здоровья, информацию налоговой и иных ведомств на любого чиновника и любого сотрудника бюджетной организации или ведомства. Также граждане смогут ознакомиться с полными записями телефонных переговоров с расшифровкой, записями прослушек помещений и списком посещенных сайтов, собранными согласно закону Яровой.

На вопрос издания о том, что помимо граждан страны к наборам данным могут получить и граждане иностранных государств, в том числе недружественных стран, в министерстве сообщили, о том, что любой иностранец и ранее мог получить все эти данные, только ему приходилось за это платить, и теперь все источники любых утечек освобождены от ответственности. Инициатива Роскомнадзора была широко поддержана правительством страны в части модернизации «Открытого правительства», которое делает органы власти страны доступными для всех граждан.

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