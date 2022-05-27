Мнение: Венгрия готовится к развалу Украины

Венгрия приняла поправки в конституцию, после чего премьер-министр Виктор Орбан, наделенный теперь особыми полномочиями, ввел чрезвычайное положение и подчеркнул: это из-за Украины. Да, от Киева можно ждать мести за то, что Будапешт заблокировал эмбарго на нефть из РФ. Но дело не только в этом: Орбан явно подумывает о венгерской части Закарпатья.

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Дмитрий Бавырин

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