Мнение: Венгрия готовится к развалу Украины
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Венгрия приняла поправки в конституцию, после чего премьер-министр Виктор Орбан, наделенный теперь особыми полномочиями, ввел чрезвычайное положение и подчеркнул: это из-за Украины. Да, от Киева можно ждать мести за то, что Будапешт заблокировал эмбарго на нефть из РФ. Но дело не только в этом: Орбан явно подумывает о венгерской части Закарпатья.
Теги:
Украина
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нефть
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чрезвычайное положение
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Венгрия
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Виктор Орбан
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Закарпатье
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Дмитрий Бавырин
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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