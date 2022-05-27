 

Мнение: Венгрия готовится к развалу Украины

27.05.2022, 12:35, Новости дня
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Венгрия приняла поправки в конституцию, после чего премьер-министр Виктор Орбан, наделенный теперь особыми полномочиями, ввел чрезвычайное положение и подчеркнул: это из-за Украины. Да, от Киева можно ждать мести за то, что Будапешт заблокировал эмбарго на нефть из РФ. Но дело не только в этом: Орбан явно подумывает о венгерской части Закарпатья.

Теги: 

Украина
,
нефть
,
чрезвычайное положение
,
Венгрия
,
Виктор Орбан
,
Закарпатье
,
Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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