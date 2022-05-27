 

Уровень доверия россиян Путину превысил 81 процент – все ждут захвата Украины

27.05.2022, 12:35, Новости дня
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Президенту Владимиру Путину доверяют 81,3% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 81,3% респондентов. При этом деятельность Путина одобряют 78,4% опрошенных, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 63,8%, а его работу одобряют 52,5% респондентов.

Опрос проводился методом телефонного интервью 16-22 мая среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.  Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

В начале мая опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 81,5% россиян, его деятельность одобряют 78,9%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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