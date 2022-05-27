 

Мнение: О падении российской твердыни

27.05.2022, 12:31, Разное
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Ну, вот и всё! «Финита ля комедь, комедь finita», — как на… пела Зоя у Шнура. Но, говоря по правде, ведь каждому изначально было понятно. что так и будет. Сопротивление объективной реальности не только бесполезно и контрпродуктивно, как сейчас модно говорить, но даже и вредно. Одно лишь хорошо: агония была недолгой.

И «твердыня» — пала!

Российский #рубль, на протяжении более чем двух месяцев демонстрировавший удивительную крепость, твёрдость и бодрость по отношению к заокеанскому доллару, наконец-то пал. Пал жертвой объективного расклада сил и субъективного стечения обстоятельств, одним махом рухнув практически на червонец. Теперешний его курс уже около 65 руб./долл., а ведь ещё пару дней назад было близко к 55 руб./долл. Фееричненько так.

Конечно, против него в одной точке сошлись сразу несколько обстоятельств. Тут и «усталость» Минфина от затяжного укрепления национальной валюты, лишающего #бюджет части доходов. И решение монетарных властей ослабить требования к обязательной продаже экспортной валютной выручки, снизив норматив и увеличив срок. И внезапное понижение ключевой ставки Банком России сразу на три процентных пункта. И даже окончание очередного периода налоговых платежей экспортёров. Закономерно, чего уж тут.

Теперь график из предыдущей заметки на валютную тему выглядит вот так.

Главное отличие от предыдущего — состоявшийся и подтверждённый прорыв нисходящего тренда, сложившегося с середины марта. То есть, #доллар взял своё.

Главный вопрос: что же дальше?

Посмотрим график на другом таймфрейме.

Тут понятно, что ближайшая следующая цель находится где-то в районе 75 руб./долл. А затем – уже на уровне 85-90 руб./долл. История учит, что такие резкие, но узкие контртренды не длятся долго и не ведут к новым вершинам. Тем более, что сохраняются главные факторы, способствовавшие укреплению рубля. #Россия по-прежнему в «блокаде» по импортным поставкам, а ЦБ РФ и Минфин из-за санкций #США и #ЕС по-прежнему лишены возможности напрямую выкупать валюту с рынка в резервы. Так что «цыплят по осени считают» ©. Впрочем, осень лёгкой быть не обещает уже сейчас.

Ну и сакральный вопрос к общественному мнению: куда идём?

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Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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