 

Мнение: Новости освобожденных территорий

27.05.2022, 12:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новости освобожденных территорий.

1. В Херсонской области будет создана структура собственного МВД, которое будет непосредственно подчинено ВГА Херсонской области.
2. Запорожская область перешла на московское время и на украинское возвращаться не собирается.
3. В Бердянске запустили российские радиостанции. Работами занимались специалисты из Крыма.
4. Пункты упрощенной выдачи российских паспортов планируют открыть в Херсоне. ВГА Херсонской области хочет ускорить процесс паспортизации.
5. Раненый при покушении глава Энергодара заявил, что идет на поправку и через 3 недели вернется к работе.
6. Представитель Запорожской ВГА Рогов предложил передать все военные базы ВСУ России.
7. В Скадовске начался процесс выплаты социальных пособий + анонсировано восстановление памятника Ленину, который снесли нацики из "Правого Сектора".
8. Херсонская и Запорожские области переходят на российский телефонный код +7 вместо украинского +380.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02.22 / Сотни беженцев из «ДНР» всю ночь провели в автобусах

20.06.21 / Fact check: заявление Путина о том, что Канада является вторым по значимости источником кибератак – ошибочно

22.02.22 / Мнение: Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с Россией

21.11.21 / Скончалась Народная артистка РФ Нина Русланова

19.01.21 / Сын супермодели Стефани Сеймур Гарри Брант ушел из жизни в возрасте 24 лет

30.09.21 / Вторая мировая война. Начало

13.11.21 / «Наказание за сталинские репрессии и дефицит»: в РПЦ назвали причины распада СССР

11.03.22 / Мнение: Ржака, хохло-ботоферма перешла на удаленку и заработала снова!

24.02.22 / «Терпению т. Сталина вы обязаны тем, что мы вас не растерзали»

24.06.20 / Что почитать: 7 книг, по которым сняты лучшие сериалы 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика