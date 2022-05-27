Мнение: Новости освобожденных территорий

Новости освобожденных территорий.

1. В Херсонской области будет создана структура собственного МВД, которое будет непосредственно подчинено ВГА Херсонской области.

2. Запорожская область перешла на московское время и на украинское возвращаться не собирается.

3. В Бердянске запустили российские радиостанции. Работами занимались специалисты из Крыма.

4. Пункты упрощенной выдачи российских паспортов планируют открыть в Херсоне. ВГА Херсонской области хочет ускорить процесс паспортизации.

5. Раненый при покушении глава Энергодара заявил, что идет на поправку и через 3 недели вернется к работе.

6. Представитель Запорожской ВГА Рогов предложил передать все военные базы ВСУ России.

7. В Скадовске начался процесс выплаты социальных пособий + анонсировано восстановление памятника Ленину, который снесли нацики из "Правого Сектора".

8. Херсонская и Запорожские области переходят на российский телефонный код +7 вместо украинского +380.

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