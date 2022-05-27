Надеваем неклассическую двойку и ставим на асимметрию: как стать самой очаровательной гостьей на свадьбе, не потратив много денег

Если пригласили на свадьбу в качестве гостьи, но при этом бюджет достаточно ограничен и не хочется тратить лишние деньги на наряд, то можно создать красивый и стильный образ и при этом не выйти за рамки бюджета.

Среди обширных коллекций, предлагаемых самыми популярными брендами, можно легко найти варианты на любой кошелек и будут в моде. Кроме того, эти наряды затем можно использовать для повседневной носки, а не только для торжества. Именно поэтому это никак негативно не отобразится на бюджете.

Отличным вариантом, например, может стать платье с вырезами. Это идеальный наряд для летней жаркой погоды. Также для свадьбы подойдет костюм-двойка. Эффектный образ получится, если надеть макси платье. Вот несколько отличных вариантов.

Платье в пол

Если хочется выглядеть на свадьбе просто восхитительно, то стоит выбрать для себя длинное макси платье.

Отлично будет смотреться наряд на бретельках нежного пастельного цвета с вырезами на талии и украшениями в виде колец. Это поможет добавить образу нотку сексуальности и гламура.

Асимметричное платье

Это отличный вариант для торжественного мероприятия, так как асимметрия придает наряду нотку изысканности и гламура.

Хорошо будет смотреться платье с объемными рукавами, вырезами и красивыми вставками. Хорошо смотрится платье с бретелькой на одно плечо.

Утонченный ретро-стиль

Зауженный верх и красивая драпировка по платью придает наряду ретро-стиль. Изысканно и эффектно будет смотреться красивое платье лаймово-зеленого цвета.

Цитрусовые тона в тренде, а также этот оттенок поможет подчеркнуть красивый загар. Дополнить наряд можно красивыми туфлями или босоножками на каблуках, украшенными переливающимися камнями.

Костюм-двойка

Это отличный вариант для девушек, которые ищут альтернативу платью. Хорошо смотрится костюм, состоящий из блузы и длинной юбки с высокой талией.

Также можно выбрать вариант с пиджаком. Интересно будет выглядеть костюм какого-то яркого цвета, например, фуксии или зеленого.

Дополнить наряд можно при помощи красивых и стильных сандалий.

Стильное и простое платье

Можно создать достаточно привлекательный образ при помощи максимально простого наряда без излишеств. Отлично будет смотреться наряд с эффектными разрезами и вырезами.

Можно выбрать наряд с рукавами-буфами, которые помогут сделать образ более притягательным и придают дополнительный объем в плечевой зоне.

Стоит сочетать платье с красивыми и модными аксессуарами. Лучше выбирать наряд яркого цвета, например, оранжевого или желтого. Другие гости будут с восхищением на вас смотреть.