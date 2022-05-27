 

Страшное ДТП: момент столкновения трех самосвалов попал на видео

27.05.2022, 11:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Одному из водителей легкового автомобиля, движущегося по Охотской трассе, удалось снять на видеорегистратор момент столкновения трех грузовиков. Страшное ДТП произошло прямо перед водителем-автором видео. Несущийся на большой скорости самосвал спровоцировал столкновение с двумя другими большегрузами. Самому мужчине практически чудом удалось избежать столкновения. Буквально в последний момент он резко повернул руль и успел сместить свой автомобиль влево.

Видео со страшным ДТП появилось в телеграм-канале “ЧП Сахалин”. Судя по ролику, чудом спасший водитель продолжил движение. О жертвах среди водителей и возможных пассажиров большегрузов пока не сообщается. Информация уточняется.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05.21 / «Потенциальный казус белли»

19.05.22 / Мнение: Отличия щипцов от крючков

05.05.22 / KIA представила в США обновленный кроссовер KIA Soul 2023 модельного года

23.08.21 / Они не закатывают истерик, но могут легко вывести из себя окружающих: 3 женских знака зодиака с непростым характером

27.11.20 / Не дай Бог так оголодать…

25.05.21 / Светлый не полнит: советы по созданию трендовых летних аутфитов дамам плюс-сайз

29.05.21 / Уменьшение биоразнообразия в дикой природе Amazon Рыболовство угрожает питанию человека

16.08.20 / Артем Шейнин заменит Елену Малышеву в «Жить здорово!»

24.06.21 / Даже в зал не потребуется идти: 8 упражнений, которые подтянут ягодицы

30.03.22 / Люди наделены инстинктом выживания, реагирующим на потустороннее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика