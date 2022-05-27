Жительница Архангельской области заколола мужа за разбросанную рассаду

В Архангельской области полицеские задержали 61-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве мужа. По данным следствия, 20 мая мужчина в нетрезвом состоянии разбросал рассаду своей супруги во время ссоры.

Это стало поводом для новой семейной разборки. В порыве злости пенсионерка воткнула кухонный нож в бедро мужу, но лезвие повредило артерию. Она вызвала скорую, но медики уже не смогли помочь пострадавшему. Как сообщает Общественная служба новостей, против женщины возбудили уголовное дело по статье 111 (“Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего”) УК РФ.