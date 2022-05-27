 

Взбешенный водитель такси напал на пассажирку

27.05.2022, 11:50, Разное
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Нападение на пассажирку такси произошло в столичном районе Кунцево. На кадрах, снятых очевидцами, заметно, как водитель грубо схватил женщину за волосы и отобрал у нее какой-то предмет, а затем вернулся в машину. Когда пассажирка попыталась влезть на заднее сиденье, взбешенный таксист выволок ее из салона и стал избивать – сообщает телеканал “360”.

Как удалось выяснить РЕН ТВ, нападение произошло из-за того, что женщина отобрала у таксиста документы. Тот в ответ развязал драку, в ходе которой забрал обратно не только документы, но и телефон пассажирки. Что стало первопричиной конфликтной ситуации – неизвестно. Неравнодушные прохожие, услышав крики, вызвали полицию. Однако никто из участников конфликта заявлений писать не стал.



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