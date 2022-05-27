 

В Москву вернулись “Спортивные выходные”

27.05.2022, 11:49, Разное
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В субботу, 28 мая, столичные центры госуслуг “Мои документы” совместно с департамента спорта Москвы возобновляют любимые тысячами граждан тренировки в городских парках. Занятие будут проходить на 20 площадках абсолютно бесплатно.

Жители и гости столицы смогут выбрать наиболее удобные и близкие к дому площадки проекта “Спортивные выходные”. 16 из них откроются уже завтра у павильонов “Здоровая Москва”. Свежий воздух особенно благоприятно должен сказаться на тренировках.

Также горожане смогут заняться спортом в Доме культуры “ГЭС-2” и посетить стретчинг на крыше Северного речного вокзала. Участникам занятий помогут профессиональные тренеры. В общую программу входят северная ходьба, йога, а также street stretching и dance mix.

На площадках рядом с павильонами “Здоровая Москва” граждане смогут проверить свое состояние после занятий. А в парке “Царицыно” жители и гости столицы смогут насладиться видами живописного пруда прямо во время тренировок.

Записаться для участия в “Спортивных выходных” можно как на сайте проекта, так и в центрах госуслуг. Там специалисты помогут гражданам правильно оформить анкету.

К слову, заняться спортом можно и дистанционно. На RuTube-канале проекта и официальной странице во “ВКонтакте” проходят утренние зарядки. Присоединиться к ним можно в 07:00 с понедельника по пятницу.



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