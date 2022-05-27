Обещание на бумаге: Россиянам объяснили суть ипотеки без первого взноса

Президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко объяснила суть недавно появившегося на рынке недвижимости нового предложения от Сбербанка. Речь идет об ипотеке без первого взноса.

По словам эксперта, эта программа реальна и осуществима, но есть одно условие – надо отдать под залог уже имеющуюся квартиру. В данной ситуации следует все продумать и быть аккуратнее, сообщает “Радио 1”.

Более того, согласно постановлению правительства РФ № 479, с 26 марта до окончания 2022 года застройщикам не будут выписывать штрафы за нарушение сроков передачи жилья. Все это вкупе говорит о том, что сейчас не самое подходящее время для оформления ипотек. Это просто напросто невыгодно. Не улучшает ситуацию даже тот факт, что на новостройки ипотека сейчас выдается под девять процентов.

В итоге получается, что человек получает “не квартиру, а обещание на бумаге”. Эксперт призналась, что сама никогда не пошла бы на такие условия с банком, и россиянам она посоветовала несколько раз подумать.

Радченко считает, что сейчас людям лучше сосредоточиться на преодолении инфляции, а все остальное оставить до лучших времен.