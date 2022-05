Отсутствие России в Давосе символизировало конец эпохи глобализации

Отказ организаторов Давосского форума от приглашения российской делегации стал символом конца эры глобализации, пишет The Wall Street Journal. По мнению многих участников форума, на смену ей приходит период возрождающейся конкуренции великих держав.



AP

Организаторы Давосского форума не стали приглашать Россию на поля мероприятия из-за конфликта на Украине, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, отсутствие РФ отмечено символизмом.



Участие РФ в мировом экономическом форуме в Давосе охватывает 30-летний период глобализации и экономической интеграции, пишет издание. Теперь же этот процесс распадается на фоне возрождающейся конкуренции великих держав и фрагментации цепочек поставок. Как отмечает The Wall Street Journal, встречи Давосского форума были символом глобализации: теперь же многие участники мероприятия убеждены, что эта эпоха осталась позади. «Даже когда бои прекратятся, а они должны когда-нибудь прекратиться, ситуация никогда не вернётся в прежнее русло», — приводит издание слова известного инвестора и филантропа Джорджа Сороса, сказанные на полях форума.



После распада СССР западные страны сильно сократили свои оборонительные программы, создав так называемый дивиденд мирного времени, который можно было потратить на социальные и прочие программы, пишет The Wall Street Journal. Теперь же Запад снова наращивает расходы на оборону. По словам президента Euraisa Group Яна Бреммера, отныне в мире складывается иная среда.



The Wall Street Journal напоминает, что Давосский форум стал для РФ трамплином в глобальный мир и началом её интеграции в мировую экономику после развала СССР. Начиная с 2000-х годов РФ стала играть заметную роль на полях форума. Как отмечает издание, у Давосского форума имеется около 1000 партнёров, которые делают взносы за право быть членами: 20 из них российские. По мнению сотрудника компании EM Consulting Дениса Денисова, отсутствие российской делегации является упущенной возможностью для диалога, который особенно важен в такие времена.