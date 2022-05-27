Глава МВФ – проблема Германии в том, что она не может быстро отказаться от российского газа

В недавнем отчёте МВФ предупреждал Германию об экономических рисках, сопряжённых с возможным эмбарго на российский газ. Как отмечает глава МВФ Кристалина Георгиева в интервью журналу Der Spiegel, у Германии действительно есть проблема — страна не может быстро освободиться от своей зависимости от газа из России. Последствия резкого прекращения импорта неизвестны, но они наверняка будут существенными и могут привести к значительному сокращению немецкой экономики, подчеркнула она.



AP

После начала российской спецоперации на Украине Европа и весь мир оказались перед вызовом, считает глава МВФ Кристалина Георгиева. В интервью немецкому журналу Der Spiegel она рассказала, что, если в этом и есть какой-то плюс, то это осознание того, что нельзя больше закрывать глаза на происходящее далеко от нас: боевые действия на Украине означают голод в Африке, вирус из Уханя вызывает пандемию по всему миру, а выбросы парниковых газов в одном месте приводят к изменению климата на всей планете.

В то время как бедные африканские страны уже страдают от голода, почти 30 стран столкнулись с проблемами платёжного баланса из-за высоких цен на продукты. Некоторые из них обратились за поддержкой к МВФ. «Мы помогаем им с помощью специального фонда для бедных стран под ноль процентов. Мы также внимательно изучаем, что могут сделать международные институты для повышения эффективности производства продуктов питания», — заверила журналистов глава МВФ.

Однако помощь нуждающимся, в том числе Украине, — это одно дело, в то время как для прекращения военных действий необходимо предпринимать ещё какие-то меры, отмечает Der Spiegel. Между тем, Германия уже на протяжении ряда месяцев ведёт споры по поводу газового эмбарго против России, и даже МВФ в своём отчёте предупреждает Берлин о возможных рисках.

«Проблема Германии заключается в том, что она не может быстро избавиться от зависимости от импорта российского газа, — поясняет Георгиева. — Последствия неизвестны, но, вероятно, будут значительны. По расчётам некоторых экономистов, экономика Германии может сократиться на шесть процентов, если РФ резко прекратит поставки газа». Поэтому она призывает Германию очень тщательно взвесить, как она будет «использовать свою свободу действий в фискальной политике».

По замечанию Der Spiegel, Германия уже несколько ограничена в пространстве для манёвра из-за механизма ограничения государственной задолженности, к которому министр финансов Линднер хочет вернуться в следующем году. С точки зрения Георгиевой, МВФ рассматривает это как базисный сценарий. Германия уже готовится отменить некоторые меры поддержки в связи с коронавирусом. Различные программы помощи в связи с высокими ценами на электроэнергию также носят временный характер. Если цены на энергоносители будут снижаться, то цель долгового тормоза вполне реалистична, считает она.

Однако, если цены на энергию будут повышаться, для Германии было бы разумнее продолжать поддерживать экономику. При этом глава МВФ похвалила Германию за то, что страна не стала блокировать планы ЕС приостановить действие договора о стабильности и росте до конца 2023 года. «Если дела пойдут плохо, Германии также следует пересмотреть сроки возвращения к долговому тормозу», — рекомендует Георгиева.

В то же время, по её словам, в группе «Большой семёрки» Германия продемонстрировала примечательные лидерские качества. Это проявляется в том, что страны G7 договорились о финансовой помощи Украине в размере почти $20 млрд. Это позволит не допустить дальнейшего роста инфляции в стране.

Как подчёркивает немецкий журнал, Украине потребуется ещё больше финансовой помощи для восстановления, и некоторые утверждают, что для этих целей следует использовать международные финансовые резервы России, которые были заморожены ранее. Кристалина Георгиева предпочла уйти от ответа на вопрос, насколько правильным она считает подобный шаг. «Это должен решать не Международный валютный фонд», — подчеркнула она, отметив, что сегодня международное сообщество столкнулось с вопросами, для которых нет прецедента, поэтому никто не может знать правильного ответа.

«Мир меняется, и это означает, что мы должны переосмыслить наши цели», — констатирует глава МВФ. По её словам, пандемия и война — это потрясения, которые приходят извне, а страны, которые пострадали от них, не сделали ничего плохого. Как на это реагировать? «Конечно, не с помощью наших традиционных инструментов структурной перестройки. Мы должны предоставить странам фискальное пространство, которого им не хватает для поглощения этих потрясений», — подчеркнула Георгиева в интервью немецкому журналу Der Spiegel.