Мнение: Разложение Евросоюза

Горячие головы удивляются: мало того, что Россия не бомбит Хельсинки и Берлин, поставляющие оружие американским боевикам, так мы ещё и продаём русский газ членам НАТО, нашим открытым врагам. Надо, дескать, рубануть вентиль, чтобы «эти сволочи» взвыли от боли, и смотреть, как зона евро накрывается медным тазом.

Идея глупая по трём причинам. Во-первых, Россия — мирная страна. Мы не натовские мясники, наша армия вступает в игру только тогда, когда другая сторона наотрез отказывается решать дело переговорами. Часть российского ядерного арсенала наверняка будет теперь перенаправлена на Финляндию, — тут выбора нам финны не оставили, — однако красную кнопку наш президент нажмёт только в самом крайнем случае, когда возникнет критическая угроза безопасности страны. Пока что американцы, несмотря на всю их твердолобость и агрессивность, готовы максимум на прокси-войну.

Во-вторых, если начать резко махать шашкой, уровень жизни в России сильно просядет. Не так, как сейчас, на три сантиметра, а вот прямо сильно: с серьёзной инфляцией, с закрытием бизнеса и с массовыми увольнениями. Возможно, ещё и с заметным ослаблением курса рубля. В этом случае те самые горячие головы, которые сейчас кричат «Крутите вентиль!», выйдут на улицы с плакатами «Долой правительство». Некоторые из них выйдут на улицу, так как они работают на США, и им всё равно по какому поводу ругать власти. Большая часть, однако, выйдет на улицу, так как у людей с коротким горизонтом планирования есть склонность к простым решениям. Евросоюз поставляет оружие боевикам, которые стреляют в наших ребят? Рубанём гадам газ. Рубанули газ, экономика начала трещать по швам? Выйдем на улицу жечь покрышки. Устроили майдан, теперь в стране вообще полная катастрофа? «Злочинна влада снова нас предала! Геть усіх!».

В-третьих, наша тактическая задача сейчас — ослабить враждебный нам Евросоюз, заставив его членов перекусать друг друга. Там и так-то была банка с пауками, а уж сейчас, когда мировой кризис уже затянул небо грозовыми тучами, ни о каком единстве и речи не идёт.

Цитирую из письма читателя:

…на Кипре тем временем катастрофа. Лучшие отели, — например, Four Seasons в Лимассоле, — имеют заполненность в 30%, что убыточно.

Экономика Кипра стоит на двух китах: на туризме и на оказании юридических услуг (кипрские фирмы, дающие право действовать на территории ЕС, UK и США). И то, и другое на 75% было востребовано русскими.

Но Евросоюз ввёл санкции, и руководство Кипра их поддержало. В итоге правительство Кипра запретило местному бизнесу оказывать юридические услуги русским.

Насчёт туризма – нет прямого авиасообщения, русские летают через Турцию. А Турция оккупирует 44% территории Кипра, северную его часть. Раньше нельзя было прилететь из Турции в северную часть и проехать в греческую часть. Но теперь греки-киприоты из своих отелей готовы забыть про вражду с Турцией и бесплатно предоставлять русским туристам трансфер с турецкой части. Английские туристы настолько скупы, что на них ничего не заработаешь.

С сельским хозяйством ещё хуже. Сельское хозяйство Кипра и Греции, существовавшее до вступления в Евросоюз и кормившее население этих стран, уничтожено политикой Евросоюза. Там если что и выращивается помимо оливок, то на уровне огородничества — то есть, эти страны продуктово недостаточны. Теперь им грозит настоящий голод, так как своей еды мало, а импортировать еду сложно и дорого.

Аналогичные проблемы, — может быть, не столь ярко выраженные, — терзают и прочие европейские страны. В какую страну ни ткни, от Франции до Венгрии, везде масса серьёзнейших внутренних проблем. Ссориться с Вашингтоном и Брюсселем сложно, поэтому на словах европейским странам приходится делать вид, будто они готовы ссориться с Россией. Однако на деле большая часть Евросоюза старается как минимум саботировать приказы сверху. А так как Россия проявляет твёрдость только в принципиальных моментах, — таких как оплата газа в рублях, например, — объединить европейских страдальцев против России почти невозможно. Мы не являемся в глазах условных французов столь страшным врагом, чтобы можно было заставить их отказываться от мяса и переплачивать за бензин. Гораздо большее недовольство в Европе вызывают США и американские прихвостни из Пояса обиженных — настоящие виновники обострения нынешнего кризиса.

Таким образом, Россия получает то, что нам нужно: рубли, перечисляемые нам в качестве оплаты за газ, и разложение Европы, которой с каждым месяцем становится всё более невмоготу участвовать в американской прокси-войне. Статистика запросов показывает, что население Европы устало от Украины, разборки одни русских варваров с другими ему уже практически безразличны. Забавный факт — местный криминалитет сейчас собирает деньги якобы «на помощь Украине», рисуя особого вида сердечки на асфальте немецких городов:

Попрошайки гораздо смуглее украинцев, но европейцы пока что не замечают подвоха. Не замечают, так как по большому счёту им глубоко наплевать и на Украину, и на Россию: они даже не знают, как мы выглядим. В «Дойче Велле» сказали, что Зеленский хороший, а Путин плохой — этого обывателю вполне достаточно.

Впрочем, такая безыдейность имеет и обратную сторону: обыватели плохо понимают, ради чего они должны терпеть высокие цены на бензин, закрытие предприятий и прочие связанные с санкциями лишения. Журналисты могут возбудить в них ненависть к России, но только при двух условиях:

— это будет бесплатно;

— это быстро закончится.

Так как сейчас оба условия не выполнены, благородная ярость уже уступила место усталости. Вместо единого стального европейского кулака мы имеем дело с рыхлой толпой бюргеров, которая хочет, чтобы она могла уже разойтись по домам. Как именно всё закончится, бюргерам глубоко наплевать — пусть Украина хоть провалится в тартарары, лишь бы только из их карманов перестали тянуть деньги.

Нас такой расклад вполне устраивает, время работает на нас. А вот американцев пассивность Евросоюза не устраивает категорически. Поэтому они ставят задачу своим пособникам кричать «Зрада!» в русских соцсетях и требовать, чтобы Россия попыталась объединить Европу против себя.