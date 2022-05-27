«Единая Россия» передала в Херсон книги из Президентской библиотеки

Книги из цикла «Российская историческая проза» Президентской исторической библиотеки передали в областную детскую библиотеку Херсона.

Руководитель гуманитарной миссии «Единой России» по направлению «Юг», замруководителя фракции в Госдуме Игорь Кастюкевич отметил, что комплекты литературы в ближайшее время также привезут в детские библиотеки городов Херсонской области и Запорожья: Новая Каховка, Бердянск, Каховка, Скадовск, Олешки, Гениченск, Мелитополь, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Это первые шаги, которые мы делаем по оснащению книгами на русском языке библиотек Херсонской области. Это важно, потому что последние четыре года по различным приказам украинской власти, издание книг на русском языке на территории Украины было запрещено. Исправляем данную ситуацию», – отметил Кастюкевич.

Комплекты российской исторической прозы для гуманитарной миссии предоставило издательство «Эксмо». Это специальный проект издательства под эгидой Российского исторического общества, который получил поддержку со стороны президента Владимира Путина.

«Мы благодарны Президентской библиотеке и лично президенту РФ Владимиру Путину за внимание к читателям Херсона и Херсонской области. Говорят, что книги – это корабли мысли. Русская классика – это корабли созидательной мысли. Книги помогают сформировать сознание подрастающего поколения», – отметила начальник управления образования Херсонской области Татьяна Кузмич.

Серия издана в пяти томах и десяти книгах, в которые вошли произведения, написанные в конце XVIII – начале XXI века. Многие из включенных произведений для российских читателей являются «местами памяти» – по терминологии историка Пьера Нора, символическими элементами национальной памяти. Среди них: «Арап Петра Великого» А.С. Пушкина, «Наталья, боярская дочь» Н.М. Карамзина, «Предслава и Добрыня» К.Н. Батюшкова, «Юный император» В.С. Соловьева, «Князь Серебряный» А.К. Толстого, «Юношеский роман» В.П. Катаева, «Старик» Ю.В. Трифонова, «Мой лейтенант» Д.А. Гранина и другие.

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