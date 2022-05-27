Мнение: Революция должна быть комфортной…

А вы заметили, как завалили хлебало все любители Лешки Навального? Ой, а кто это? Ему тут на днях Таймс, кстати, присвоило звание самого влиятельного чего-то там…

И дело не в том, что типа – сейчас опасно говорить, законы помогут уехать получать новую профессию. Чота Ленина это не останавливало.

Дело в том, раз за разом повторюсь – наши борцы – всего лишь жалкие крысы. Конченные, скучные, бесхребетные, мамкины.

Причем, кстати, это круто – потому что с такими долбоящерами у нас будет стабильность. Которую они, придурки, кстати, не ценят.

И вы думаете, чой-то я так разошелся – да, надоело.

Я не уважаю этих людей – они просрали, все что могли. Где все эти триллиарды протестов?

Я не уважаю этих людей – потому что они оказались мразями, которые унижали меня все эти годы. А как дошло до дела – так тихо жрут пряники под одеялом (читай ездят в ЕС через хрен пойми какие сложности, а на Байкале ни разу не были).

Это уроды, как сказал Дядя Вова. Конченные моральные уроды.

Надеюсь им будет лишь хуже и хуже.

Счастья вам.

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