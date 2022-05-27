Мнение: Тщательнее надо быть

В США очень бурно обсуждают поведение полиции, прибывшей остановить колумбайнера в начальной школе города Увальде, Техас. Сообщают, что из-за пассивного поведения полицейских, почти час оценивавших обстановку и ждавших подкрепления, стрелок спокойно в это время расстреливал людей. Погиб в итоге за это время как минимум 21 человек. Байден чуть ли не всплакнул на камеру, рассказывая про вопиющее происшествие.

Стоит вспомнить, что буквально накануне вся прогрессивная общественность Америки скорбела по другой дате — 25 мая 2020 года, когда при задержании погиб великий гражданин Америки Джордж Флойд. Наркоман, насильник, дегенерат и преступник. Причем так и неизвестно, умер ли он от злонамеренных действий полицейского, то ли его организм, перенакачанный дозами веществ, перестал справляться со стимуляторами активности. Как бы то ни было, американская полиция урок усвоила. И теперь задержания преступников проводятся с привлечением огромной массовки и размазыванием ответственности как за принятие решения, так и за действия, на всех участников процесса.

Логично, что прибывшая на место расстрела полиция была вынуждена ожидать подкрепления: вдруг стрелок окажется не просто преступником, а новой надеждой Америки на светлое будущее. Надо быть нежным и предупредительным к подобным персонажам. Вдруг что не так.

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