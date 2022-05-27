Треугольник консилером под глазами – не для вас: хитрости макияжа для женщин после 40

Как выглядеть в 40 лет на 20? В этом поможет косметика. При наличии правильного макияжа можно скрыть признаки старения и визуально омолодиться. Вот хитрости, о которых нужно знать, если вам за сорок.

Темный контур

Бьюти-блогер Лорен Хейл в своем микроблоге поделилась с подписчицами секретами омолаживающего макияжа, выделив основные ошибки, которые совершают многие женщины при нанесении косметики.

Одна из распространенных — нанесение темного контура слишком низко: на щеки и нижнюю часть скул. Это неправильная техника. Из-за нее вы рискуете выглядеть старше и подчеркнуть изъяны кожи.

Чтобы смоделировать овал лица, визуально сделать его более подтянутым, следует нанести темный контур от верхней части уха и до верхней части скулы, параллельно глазу.

Консилер

Треугольник консилером под глазами — это не лучший способ скрыть круги под глазами. Лорен поясняет, что здесь получается обратный эффект. Консилер, нанесенный под глаз, проникает в кожу, тем самым делая заметными морщинки.

Вот почему правильнее наносить данное средство на внутренние и внешние уголки глаз. Благодаря этому удастся скрыть «гусиные лапки» и мимические морщинки.

Румяна

Молодые девушки смело могут наносить румяна на щеки. А вот женщинам после 40 лет лучше этого не делать. Подобный макияж смотрится непривлекательно.

Пользоваться румянами можно и нужно, однако наносить их нужно на верхнюю часть щек, ближе к скулам, легким движением вверх.

Брови

С возрастом брови становятся не такими густыми, как в молодости. Нельзя допускать того, чтобы непрокрашенными оставались кончики, где как раз наблюдаются редкие волоски. Следует карандашом прокрашивать и закрашивать пустоты. Нет волосинок? Дорисуйте их самостоятельно, чтобы создать эффект густых бровей.

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Тени

Нависшее веко — большая проблема, которая появляется с возрастом. К счастью, и ее можно решить с помощью правильного нанесения косметики. Чтобы «открыть глаза» и скрыть нависшее веко, нанесите тени светлого нюдового оттенка под бровями и на веке. Чтобы визуально «приподнять» глаз, нарисуйте «семерку» хайлайтером во внешней части глаза.

Используйте специальные кисти для макияжа век и наносите с их помощью тени круговыми движениями для лучшей растушевки.

Помада

Макияж в осветленных нюдовых тонах плюс матовая помада — это то, что может сильно состарить. Такой мейк-ап допускается только для очень юных девушек.

С возрастом нужно избегать пересушенных губ. Нужно создавать эффект увлажненности. Выбирайте ту губную помаду, которая не будет сушить губы. Можете делать покрытие блеском. Если говорить об оттенке помады, то подойдут розовые, красные, коричневые оттенки. Главное, чтобы помада не сливалась по цвету с вашей кожей, а была хотя бы три оттенка темнее.

Есть еще одна проблема: когда помада растекается и выходит за контуры губ, создавая эффект неаккуратного макияжа. Чтобы такого не было, нанесите сначала основу или консилер на область вокруг рта, а уже потом красьте губы помадой.

Подводка для глаз

С возрастом рекомендуется отказаться от использования подводки для глаз, поскольку вам будет сложно провести ровную четкую линию. Как бы вы ни старались, а некрасивые заломы будут.

Однако это вовсе не означает, что не нужно проводить стрелки. Просто следует использовать вместо жидкой подводки твердую или карандаш для глаз. После того как провели линию, растушуйте ее аккуратно ватным тампоном.

Тональная основа

Рекомендуется как можно реже использовать пудровые тональные основы. Они сушат кожу и ложатся в каждой складочке кожи, тем самым выделяя и подчеркивая морщины. При нанесении же основы кремообразной текстуры удастся замаскировать признаки старения, разгладить кожу, сделав ее более ровной, мягкой и бархатистой.