ФСБ пресекла в Крыму канал поставки оружия с Украины

Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю пресекло канал поставки оружия и боеприпасов с Украины.

«УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю пресечен незаконный канал поставки боевого огнестрельного оружия и боеприпасов с территории Украины. При сбыте автомата АКС-74У и более 300 патронов задержаны с поличным продавец, два посредника и два покупателя – жители города Евпатории. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела», – говорится в сообщении управления, которое приводит ТАСС.

Дела возбуждены по статьям о незаконном приобретении, передаче, сбыту, хранению, перевозке, пересылке или ношению оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов.

«В настоящее время все фигуранты уголовных дел задержаны, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности задержанных», – отмечается в сообщении.

В начале этой недели сообщалось, что ФСБ изъяла взрывчатку у подозреваемого в незаконном обороте оружия в Крыму.

—