США не планируют привлекать военных к вывозу зерна с территории Украины

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры по поводу решения проблемы заблокированного в украинских портах зерна, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он отметил, что планов по использованию вооруженных сил США для перемещения зерна нет.

«Нет никаких планов использовать вооруженные силы Соединенных Штатов, военные источники или активы для оказания помощи в перемещении зерна за пределы Украины», – передает «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post слова Кирби. Представитель Пентагона добавил, что администрация президента «ведет переговоры с нашими международными партнерами и союзниками по поводу того, как лучше всего решить эту проблему».

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВС РФ скорректировали маршрут морского гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из портов «Одесса», «Николаев», «Черноморск», «Херсон», «Очаков», и «Южный» в Черное море.

До этого Минобороны РФ опубликовало схему морского гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из порта Мариуполь.

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