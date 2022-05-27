Венгрия разрешила заправляться бензином только автомобилям с местными номерами

Венгрия приняла решение остановить «бензиновый туризм», согласно которому люди приезжают из соседних стран, чтобы воспользоваться самыми дешевыми заправочными станциями в Евросоюзе, пишет Bloomberg.

«Цены на топливо, ограниченные 480 форинтами за литр (1,32 доллар), с пятницы будут доступны только водителям с венгерскими номерами», – передает «Ведомости» заявление главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша.

При этом он не уточнил, будет ли эта мера противоречить правилам, регулирующим единый рынок ЕС, которые запрещают дискриминацию по признаку гражданства или страны проживания.

Накануне венгерские чиновники объяснили, что ограничительная мера оказалась вынужденной: без введения нового правила в республике возникли бы сложности с бесперебойным снабжением топливом. Власти Венгрии считают «бензиновый туризм», когда за ценным топливом стали приезжать жители соседних стран, где бензин значительно подорожал, злоупотреблением ценовой политикой в стране, так как цены на топливо сейчас зафиксированы.

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