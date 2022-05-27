 

80-летнюю пенсионерку из Подмосковья обчистили на 300 тысяч рублей

27.05.2022, 10:22, Разное
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51-летний мужчина познакомился на улице с 80-летней пенсионеркой и рассказал о сложной финансовой ситуации в мире. Также он убедил бабушку, что деньги надежнее хранить не на банковских счетах, а наличными дома. Об этом сообщает “Царьград”.

Доверчивая пенсионерка сразу же после разговора с мужчиной отправилась снимать все деньги. По пути из банка она вновь встретила своего “доброжелателя”, который выхватил у нее из рук сумку с наличными и убежал. По данным “Вестей Подмосковья”, ущерб составил почти 300 тысяч рублей.

Полицейские задержали грабителя и вернули пенсионерке 200 тысяч, остальные 95 мужчина уже успел потратить. В отношении него возбуждено уголовное дело.



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