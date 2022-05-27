Собянин пригласил москвичей и гостей города на фестиваль “Рыбная неделя”

В российской столице продолжаются сезонные фестивали. В пятницу, 27 мая, стартует “Рыбная неделя”. В рамках этого проекта жители и гости Москвы смогут приобрести десятки видов рыб и морепродуктов. 23 городские площадки будут работать до 5 июня.

Детали организации одного из самых популярных гастрономических фестивалей в личном блоге раскрыл мэм Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что на площадках проекта будут представлены десятки видов промысловых рыб и других морепродуктов со всей России, а также зарубежных стран.

Любителей гастрономических изысков порадуют черноморская барабулька и дальневосточная корюшка, байкальский омуль и камчатский краб, камбала и палтус из Мурманска, карась и карп из Астрахани, муксун из Якутии, горбуша из Приморского края, чилийская форель и масляная рыба из Вьетнама.

Между Манежной площадью и Площадью Революции откроется крупнейший рыбный рынок. На площадке площадью 700 квадратных метров посетители смогут насладиться охлажденной, замороженной, копченой и вяленой рыбой, а также живыми мидиями, устрицами и другими деликатесами.

Многие магазины Москвы проведут специальные акции в дни фестиваля, а рестораны предложат своим гостям тематическое меню, отметил глава города. Организаторы “Рыбной недели” не упустили из внимания и культурную часть. Посетители смогут насладиться выступлениями музыкантов, а также принять участие в кулинарных мастер-классах.

По словам Сергея Собянина, в программу недели включены и спортивные мероприятия. Так, на Гольяновскому пруду пройдут показательные выступления по гребле на лодках класса “Дракон”, а на Москве-реке будет организован заплыв на сапбордах.

В заключении глава столичного региона пригласил жителей и гостей Москвы на фестиваль “за дарами моря, за отличным настроением и яркими впечатлениями”.

Кстати, ознакомиться с полной программой “Рыбной недели” можно на электронном портале “Московских сезонов”.