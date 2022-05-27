 

Грузовик снес пешеходный мост на трассе в Перми

27.05.2022, 10:20, Разное
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Надземный пешеходный переход частично обрушился в результате ДТП с грузовиком на 55-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург. По данным РИА ФАН, инцидент произошел возле населенного пункта Байболовка.

44-летний водитель за рулем КамАЗа забыл опустить кузов и снес металлическую конструкцию моста. К счастью, мужчина остался жив. После инцидента он был госпитализирован с травмами, а полицейские начали проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего, пишет VSE42.RU.



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