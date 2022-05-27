Грузовик снес пешеходный мост на трассе в Перми

Надземный пешеходный переход частично обрушился в результате ДТП с грузовиком на 55-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург. По данным РИА ФАН, инцидент произошел возле населенного пункта Байболовка.

44-летний водитель за рулем КамАЗа забыл опустить кузов и снес металлическую конструкцию моста. К счастью, мужчина остался жив. После инцидента он был госпитализирован с травмами, а полицейские начали проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего, пишет VSE42.RU.