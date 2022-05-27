 

Во Франции из-за засухи миллионы домов находятся в аварийном состоянии

27.05.2022, 10:10, Разное
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В четырёх регионах Франции после аномальной засухи последних лет 4,3 миллиона домов, построенных на высохшей глинистой почве, покрылись трещинами и нуждаются в срочном ремонте. Пока владельцы жилья через суды добиваются ремонта по страховке, специалисты предупреждают о росте таких случаев в следующем году, передаёт BFM TV.

МАРТИН КОГЕ, владелица дома с трещинами: Это катастрофа! Такое ощущение, что стены расходятся.

Похожие трещины можно увидеть в каждом углу дома Мартин и Жан-Ноэля. Всего их около 50, и с каждым годом они делают проживание здесь всё более опасным.

ЖАН-НОЭЛЬ КОГЕ, владелец дома с трещинами: Вот такое происходит. Начинается постепенно, с трещины, стены наклоняются, а потом мы внезапно обнаруживаем, что это несущая стена. Ситуация всё больше осложняется: пол двигается, поднимается, а в некоторых местах оседает. И вот уже ничего не стоит прямо.

Эти трещины появились в 2017 году после периода сильной засухи в регионе, потому что без воды глинистая почва высыхает и приводит к таким повреждениям. Спустя пять лет борьбы суд обязал полностью восстановить внутреннюю часть дома. Ремонт обойдётся в 200 тысяч евро, которые выплатит страховка, однако возникает другая проблема.

МАРТИН КОГЕ: Страховка не предоставляет нам жильё. Я не знаю, может, мы возьмём в аренду трейлер, поставим его в саду, или автодом. Ремонт продлится четыре2 месяца, так что мы не можем жить здесь.

По данным властей, всего в такой же опасной ситуации находятся 4,3 миллиона домов.

ВИНСЕНТ АМБАР, независимый эксперт: С января их немного больше. У нас наблюдается достаточно серьёзный недостаток ресурсов, готовимся столкнуться со множеством бедствий в следующем году.

Такое явление наблюдается в четырёх регионах: Овернь—Рона—Альпы, Гранд-Эст, Новая Аквитания и Окситания.

Дата выхода в эфир 25 мая 2022 года.                                                                                 



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