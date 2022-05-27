Запад не сможет заставить остальной мир поддержать Украину, третий мир предпочитает нейтралитет

На Украине для стран Запада речь идёт не только о независимости страны, но и о готовности демократического мира защитить придуманный американцами «порядок, основанный на правилах», от Владимира Путина. Однако, как пишет Politico, для остального мира российская операция — лишь региональный конфликт, а не серьёзная угроза всемирной стабильности. В результате эти страны поставили свои национальные интересы выше призывов США изолировать Россию. Из этого вытекает важный урок: для многих стран за пределами Северной Америки и Европы выбор стороны в конфронтации между Россией и Западом — стратегия заведомо проигрышная.



AP

Для США и их союзников моральные оценки и стратегические ставки совершенно однозначны: РФ — агрессор, Украина — жертва. Для них речь идёт не только о независимости Украины, но и о готовности демократического мира защитить придуманный американцами «порядок, основанный на правилах», от российского президента Владимира Путина. Однако, как пишет Politico, в остальном мире нравственного пыла, с которым на украинский конфликт отреагировал Запад, не наблюдается даже близко.

Как отмечают авторы материала, вместо этого страны вроде Индии, Бразилии, Мексики, ЮАР, Турции и Индонезии действуют уклончиво, предпочитая отстаивать собственные экономические и стратегические интересы. Роднит эти страны то, что боевые действия на Украине для них в отличие от Запада — это региональный конфликт, а не серьёзная угроза всемирной стабильности и законам и нормам, на которых зиждется мировой порядок. Так, президент Южной Африки Сирил Рамафоса российскую операцию не поддерживает, но считает, что Вашингтон своим навязчивым стремлением расширить НАТО сам обострил кризис в Европе, который впоследствии вылился в боевые действия.

Другие страны поставили свои национальные интересы выше призывов США изолировать Россию — и никаких санкций вводить не стали. Израиль и Турция не стали осуждать Россию в расчёте сохранить ключевые материальные выгоды и возможность выступить посредниками между Киевом и Москвой. Индия же по-прежнему ценит экономические связи с Россией и с началом спецоперации закупила российской нефти по льготным ценам больше, чем за весь 2021 год.

«Эти страны считают, что международные усилия должны сосредоточиться на переговорах по Украине, а боевые действия — не повод изолировать Россию, а тем более ослаблять её. Это расхождение во взглядах — залог того, что попытки США низвести Россию до уровня изгоя обречены на провал — не потому, что так много стран поддерживают её действия на Украине, а потому, что хотят защитить свои привилегии, вытекающие из отношений с Москвой. Они убеждены, что публичное осуждение РФ конца конфликту не положит», — пишут авторы статьи.

Они отмечают, что на Западе нежелание этих стран определиться, осудить Россию, поддержать Украину и ввести санкции многие считают чем-то морально несостоятельным и стратегически наивным. В результате ни угрозы, ни нотации Запада так и не были услышаны в странах Глобального Юга.

Как заключают авторы статьи, из этого вытекает важный урок: для многих стран за пределами Северной Америки и Европы выбор стороны в конфронтации между Россией и Западом — стратегия заведомо проигрышная, поскольку издержки значительно перевешивают выгоды. Более того, со стороны США неразумно рассчитывать, что те пожертвуют ключевыми интересами ради защиты глобальных норм, которые сам же Вашингтон нарушает, когда ему вздумается. Записывать страны, которые не поддержали Запад, в пропутинские — значит совершенно не учитывать контекст.