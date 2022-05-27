В России провалился НДС

По итогам апреля 2022 года произошло обвальное падение сборов НДС. Федеральный бюджет недополучил 54 процента ключевого налога.

Такие данные следуют из отчета Минфин.

После начала так называемой специальной военной операции в Украине Минфину в апреле удалось собрать лишь 191,9 млрд рублей, тогда как за аналогичный период 2021 года сборы по этой строчке составляли 414,7 млрд руб.

НДС – это второй крупнейший источник выручки для правительства после налогов на нефтегазовый сектор. В бюджет на текущий год заложены его сборы в объеме 5,27 триллиона рублей. И до конца марта этот план выполнялся с лихвой: за три месяца была собрана треть годовой суммы.

Но в апреле река несырьевых рублей обмелела. Одновременно резко просели поступления от импорта (акцизы, пошлины, ввозной НДС) – на 38 процентов год к году, до 264,1 млрд рублей.

Тем не менее, по итогам первых трех месяцев российская экономика вышла в плюс (+3,5 процентов год к году). Однако, по мнению экспертов, со второго квартала начнется рецессия, что приведет к снижению ВВП на 8-20 процентов.