 

В России провалился НДС

27.05.2022, 9:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По итогам апреля 2022 года произошло обвальное падение сборов НДС. Федеральный бюджет недополучил 54 процента ключевого налога.

Такие данные следуют из отчета Минфин.

После начала так называемой специальной военной операции в Украине Минфину в апреле удалось собрать лишь 191,9 млрд рублей, тогда как за аналогичный период 2021 года сборы по этой строчке составляли 414,7 млрд руб.

НДС – это второй крупнейший источник выручки для правительства после налогов на нефтегазовый сектор. В бюджет на текущий год заложены его сборы в объеме 5,27 триллиона рублей. И до конца марта этот план выполнялся с лихвой: за три месяца была собрана треть годовой суммы.

Но в апреле река несырьевых рублей обмелела. Одновременно резко просели поступления от импорта (акцизы, пошлины, ввозной НДС) – на 38 процентов год к году, до 264,1 млрд рублей.

Тем не менее, по итогам первых трех месяцев российская экономика вышла в плюс (+3,5 процентов год к году). Однако, по мнению экспертов, со второго квартала начнется рецессия, что приведет к снижению ВВП на 8-20 процентов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01.22 / Цены на нефть выросли на опасениях перебоев с поставками из Казахстана

25.02.21 / В Киеве снежная глыба разбила автомобиль. Водитель припарковал его на тротуаре

13.02.21 / Гинцбург раскрыл особенности вакцины «Cпутник V» для детей

12.09.21 / Лукашенко заявил о новых рисках на западе Союзного государства

30.01.22 / Глава МИД Великобритании заявила, что “путинским олигархам негде будет спрятаться” от санкций, если РФ решит вторгнуться в Украину

26.02.21 / Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в прежнем виде

05.12.20 / Общество: Как бился за свои убеждения главный церковный диссидент России

03.01.22 / Le Figaro – «триумф гуманитариев» — французские школьники не хотят изучать математику

27.02.21 / В Южно-Сахалинске дети-«единороги» напали на ювелирный магазин

04.12.20 / Фасад заброшенного исторического здания в Киеве использовали для фотовыставки, посвященной Сковороде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика