 

Позднее материнство – Личное мнение

27.05.2022, 9:33, Разное
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Когда месяц назад появились фотографии исполнительницы Ваенги, я подумала, что Елена в свои 45 зря съела беляш.

Но — нет, вчера попалась свежая фотография, на которой Ваенга трогательно держится за живот:


Фото: Соцсети

Можно, конечно, предположить, что просто пельмешки были несвежие, однако жест слишком нежный — еду в животе так не оберегают.

Зачем Ваенга в 45 снова беременна?

Я скажу так: раз позволяет здоровье, то пусть рожает. Баба в 45 — ягодка (опять), а дети — завсегда счастье.

Когда Елена выйдет на пенсию, ребёнок уже окончит начальную школу. Не помню, сколько точно сейчас средняя продолжительность жизни, но женщины живут дольше — ребёнок, возможно, успеет даже поступить в институт.

Всем завистницам и злопыхательницам сразу скажу: денег у Ваенги много. Случись даже что, голодным ребёнок не останется.

Исполнительница, как мы видим на фото, беременна сама, а не как многие — через сурротаную мать. Не знаю, насколько планово забеременела Ваенга, был это трезвый расчёт или порыв страсти после банкета, но раз организм способен на такие чудеса, то значит знает, что делает.

Как вы относитесь к поздним беременностям? Готовы родить в 45?

Источник: Лена Миро



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