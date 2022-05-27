 

Всемирная ассамблея здравоохранения потребовала от России прекратить нападения на больницы в Украине

27.05.2022, 9:23, Новости дня
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Неспровоцированная военная агрессия Российской Федерации против Украины привела к чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в самой Украине и в странах, принимающих украинских беженцев.

Об этом говорится в резолюции, принятой делегатами 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Резолюция призывает Москву «незамедлительно прекратить все нападения на больницы и другие учреждения здравоохранения».

– Всемирная ассамблея здравоохранения самым решительным образом осудила военную агрессию Российской Федерации против Украины, включая нападения на учреждения здравоохранения, зарегистрированные в системе ВОЗ по наблюдению за фактами нападений на медицинские объекты, – говорится в принятой резолюции.

Война в УкраинеЭтот документ под названием «Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения в Украине и странах, принимающих и размещающих беженцев, возникшая в результате агрессии Российской Федерации» поддержали 88 государств и 12 выступили против. 53 страны воздержались.

Его авторы настоятельно призвали Россию «незамедлительно прекратить все нападения на больницы и другие учреждения здравоохранения», обеспечивать «защиту всего медицинского персонала и гуманитарного персонала, выполняющего сугубо медицинские обязанности, их транспортных средств и оборудования», а также защищать больных и раненых в соответствии с Женевскими конвенциями и Дополнительными протоколами к ним.

Всемирная Ассамблея ВОЗ постановила, что продолжающиеся действия Российской Федерации, «могут потребовать рассмотрения Ассамблеей возможности применения соответствующих статей Устава ВОЗ».

Следует отметить, что в статье 7 Устава ВОЗ говорится, что в случае невыполнения членом Организации своих финансовых обязательств по отношению к Организации или «при других исключительных обстоятельствах Ассамблея здравоохранения может на тех условиях, которые она сочтет правильными, временно лишить члена Организации принадлежащих ему права голоса и права на обслуживание».

В резолюции содержится также напоминание о призыве к директору Европейского регионального бюро ВОЗ рассмотреть возможность временной приостановки проведения всех региональных совещаний в Российской Федерации.

Резолюция призывает все соответствующие государства предоставлять и обеспечивать безопасный, быстрый и беспрепятственный доступ персонала, развернутого Всемирной организацией здравоохранения на местах, а также всего другого медицинского и гуманитарного персонала к нуждающемуся в помощи населению.

Документ требует обеспечивать беспрепятственную доставку основных лекарственных средств, медицинского оборудования и других необходимых предметов во всех районах, «охваченных или не охваченных конфликтом».

Среди прочего резолюция призывает увеличить взносы на реализацию плана ВОЗ по оказанию чрезвычайной помощи Украине и странам, принимающим и размещающим беженцев.

Ассамблея поручила Генеральному директору обеспечить кадровые и финансовые ресурсы для эффективного реагирования на гуманитарный кризис и чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в Украине и соседних странах.

ВОЗ поручили продолжать мониторинг, сбор, документацию и распространение данных о нападениях на медицинские учреждения, медицинских работников, медицинский транспорт и пациентов в Украине.

К тому же делегаты Ассамблеи наделили ВОЗ полномочиями провести «оценку масштабов распространения и симптоматики психиатрических заболеваний и других форм нарушения психического здоровья в результате затянувшейся ситуации в Украине и странах, принимающих и размещающих беженцев».

Делегация России назвала принятую резолюцию «политизированной» и предложила свой альтернативный документ, подготовленный совместно с Сирией. Он носит название «Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения в Украине и вокруг нее». Этот проект поддержали 15 стран и 66 делегаций выступили против. 70 государств воздержались. Таким образом документ был отклонен.



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