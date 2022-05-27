Мэр Благовещенска поблагодарил Китай за надпись в небе в поддержку России

Мэр Благовещенска Олег Имамеев поблагодарил Китай за поддержку РФ после того, как в соцсетях появилось видео со световой надписью на русском языке в небе со стороны соседа.

«Сегодня в сети активно распространяются видео, на котором, как утверждается, над Амуром между Благовещенском и Хэйхэ со стороны Китая такая надпись. К сожалению, не знаю, когда именно было сделано видео. Но на самом деле, это не так уж и важно. В любом случае наши соседи уже многократно показывали нам свою солидарность с Россией и российским народом. Спасибо им за это!» – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором показана голограмма в небе с надписью: «Россия мы с табой!» (орфография и пунктуация сохранены – прим. ВЗГЛЯД).

Напомним, британский журнал The Economist подсчитал страны, вставшие на сторону РФ или сохранившие нейтралитет в ходе обострения ситуации в Украине – в этих государствах проживает большая часть населения планеты. Авторы издания назвали пророссийскими 28 стран, в числе таких государств Китай, Сирия, Пакистан, Эритрея и Эфиопия.

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