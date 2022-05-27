 

Посол Украины обвинил Шольца в отсутствии мужества и лидерства

27.05.2022, 9:10, Новости дня
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Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в очередной раз обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в отсутствии мужества и лидерства, информирует Bild.

«Шольц во время выступления в Давосе не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в ЕС и не перечислил меры по поддержке Киева. Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства», – передает РИА «Новости» его слова.

Кроме того, Мельник в очередной раз раскритиковал канцлера Германии за промедление с поставкой тяжелого вооружения Украине. «В военном отношении Берлин просто подводит Киев», – резюмировал он.

Накануне Мельник выложил в Twitter фотографию улитки с патроном, приклеенным к панцирю, подписав «немецкое оружие для Украины уже в пути».

Напомним, 20 мая посол Украины в Германии Андрей Мельник снова обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву тяжелых военных вооружений.

Кроме того, посол раскритиковал Берлин за отсутствие в Украине обещанных танков Leopard1, ЗСУ «Гепард» и БМП Marder. «А объявленный кольцевой обмен танками Т-72 для Украины из Словении до сих пор не состоялся», – добавил Мельник.

При этом Мельник все же предпринял попытку объяснить свои предыдущие резкие выпады в адрес Шольца. Так, посол заявил, что, прибегнув к резкой риторике в адрес канцлера, он не хотел обидеть его, а пытался лишь подтолкнуть к изменению политики Германии в отношении Украины. «У меня не было цели кого-то обидеть», – сообщил он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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