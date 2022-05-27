Россия все присоединит?

Вице-спикер госдумы Толстой уже «присоединил» к России Украину с Беларусью, а также Южную Осетию.

Едроссовский бонза Турчак хочет организовать на Донбассе свободную экономическую зону.

Лидер самопровозглашённой ДНР Пушилин, не способный устроить нормальную жизнь для жителей территории, 8 лет назад оттяпанной у Украины, рассуждает об обустройстве мирной жизни в «освобожденных» областях – Херсонской, Запорожской и части Харьковской.

А как же путинское «в наши планы не входит оккупация украинских территорий» (24.02.2022); «появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели, и об этом мною тоже было прямо сказано в обращении 24 февраля» (16.03 2022)?

Планы изменились, но верховный главнокомандующий рассказал об этом только особо приближенным, которые тут же «побежали впереди паровоза»?

Кажется, что союзникам России по ОДКБ есть от чего поежиться.

А то Патрушев уже цитирует Скобелева. Скоро и Толстой начнет вопить: «Туркестан наш»!

СерпомПо