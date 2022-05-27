Чай Ahmad вышел на первое место по продажам в России

Чай торговой марки Ahmad стал самым продаваемым в своём сегменте продуктом в России, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на статью Роспотребнадзора.

Благодаря стабильным поставкам, высокому качеству продукта и множественным рекламным кампаниям, Ahmad смог обеспечить себе титул самого продаваемого чая в России. По словам представителя торговой марки в России Степана Иванченко, во взрывном росте продаж их чая огромную роль сыграло банальное везение.

– Мы не ожидали такого сильного роста продаж. Однако наш рекламный отдел сотворил чудо и неожиданно для всех перевернул чайный рынок. Думаю, тенденция роста продаж сохранится и на столе каждого россиянина будет Ahmad, – сказал он.

На этом достижения производителя не заканчиваются: в ежегодном онлайн-голосовании «Чай года» Ahmad с большим отрывом занял первое место. По мнению голосовавших, столь высокий результат полностью заслуженный.

– Чай Ahmad действительно на данный момент является самым вкусным, и, можно сказать, самым сильным. Небольшой щепотки листьев хватает, чтобы получился довольно крепкий чай, как я люблю, – похвалил торговую марку один из участников голосования.

—