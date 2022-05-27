 

Загадочную гигантскую сферу обнаружили вблизи Солнца. Это планета Нибиру?

27.05.2022, 7:56, Разное
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Известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг рассказал о двух необычных фотографиях, которые были присланы ему одним из пользователей Twitter Брюсом Фентоном.

На снимках солнечного диска запечатлелось действительно нечто удивительное.

На фотоснимках, полученных аппаратурой NASA, видна темная сфера, которая расположилась близко к Солнцу. Странный объект виден только в течение нескольких минут, но он периодически появлялся в двух разных местах возле Солнца в течение четырех дней.

Скотт Уоринг полагает, что это может быть таинственная планета Нибиру, о которой многие слышали. Планета может использовать энергию Солнца для питания своих двигательных установок и внутренних городов, считает уфолог.

Исследователь считает, что это именно Нибиру, так как только передовые инопланетные технологии способны так хорошо скрыть корабль размером с планету от всего человечества.

Некоторые уфологи полагают, что таким образом неизвестный объект забирает излишнюю энергию у нашего светила, что будет полезным для человечества, так как нарастающая солнечная активность может негативно сказаться на всех обитателях Земли.



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