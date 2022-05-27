ФСБ предотвратила проникновение украинских боевиков в Россию

Националисты, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины, пытаются проникнуть в Россию под видом беженцев, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.

«Под видом беженцев в нашу страну пытаются проникнуть праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины», – сказал Кулишов в интервью «Российской газете».

Он добавил, что в потоке покидающих Украину людей российские пограничники совместно с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии уже выявили около 250 боевиков.

Раннее суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца заместителя командира подразделения украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыгу: его обвинили в подрыве моста в ЛНР. Боевик пытался уехать в Россию под видом беженца, но был задержан.

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