В ФСБ заявили о росте рисков провокаций спецслужб Украины

Возросли риски провокаций спецслужбы Украины на границе с Россией, сообщил первый замдиректора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

«Основными из них являются возросшие риски провокаций спецслужб Украины в отношении российских пограничников, попытки проникновения на российскую территорию украинских диверсионно-разведывательных групп с целью совершения подрывных акций на приграничной территории, дискриминационные действия в отношении российских юридических и физических лиц, включая граждан, пресекающих государственную границу», – передает РИА «Новости» слова Кулишова в интервью «Российской газете».

Он отметил, что эти угрозы сопровождались прекращением по инициативе Киева пограничного сотрудничества, попытками одностороннего проведения демаркации спорных участков государственной границы.

В частности, предупредил собеседник газеты, сохраняются риски диверсии на Крымском транспортном коридоре.

«В связи с сохранением угрозы совершения представителями спецслужб Украины диверсионных и террористических актов актуальной остается задача охраны Крымского транспортного перехода, иных стратегически важных объектов полуострова, а также обеспечения безопасности субъектов морской экономической деятельности в акватории Черного и Азовского морей», – добавил Кулишов.

Тем не менее российские пограничники внимательно отслеживают обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития, заключил он.

Ранее сообщалось, что украинские националисты заминировали выход из порта Херсона в Черное море. До этого ВСУ заминировали емкости с опасными веществами на Лисичанском заводе.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

—