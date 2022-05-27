 

В ФСБ заявили о росте рисков провокаций спецслужб Украины

27.05.2022, 7:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Возросли риски провокаций спецслужбы Украины на границе с Россией, сообщил первый замдиректора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

«Основными из них являются возросшие риски провокаций спецслужб Украины в отношении российских пограничников, попытки проникновения на российскую территорию украинских диверсионно-разведывательных групп с целью совершения подрывных акций на приграничной территории, дискриминационные действия в отношении российских юридических и физических лиц, включая граждан, пресекающих государственную границу», – передает РИА «Новости» слова Кулишова в интервью «Российской газете».

Он отметил, что эти угрозы сопровождались прекращением по инициативе Киева пограничного сотрудничества, попытками одностороннего проведения демаркации спорных участков государственной границы.

В частности, предупредил собеседник газеты, сохраняются риски диверсии на Крымском транспортном коридоре.

«В связи с сохранением угрозы совершения представителями спецслужб Украины диверсионных и террористических актов актуальной остается задача охраны Крымского транспортного перехода, иных стратегически важных объектов полуострова, а также обеспечения безопасности субъектов морской экономической деятельности в акватории Черного и Азовского морей», – добавил Кулишов.

Тем не менее российские пограничники внимательно отслеживают обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития, заключил он.

Ранее сообщалось, что украинские националисты заминировали выход из порта Херсона в Черное море. До этого ВСУ заминировали емкости с опасными веществами на Лисичанском заводе.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11.20 / Роскачество проверило безопасность водки

29.05.21 / Авиационные власти США предупредили об опасности полетов над Беларусью

23.09.21 / “Это очень вкусно”. Кулинарный блогер рассказала, как приготовить булочки с корицей и сливочным кремом “синнабон”

14.07.21 / Включение Украины в “зеленый список” не означает автоматической возможности въезда в Евросоюз – МИД Украины

19.02.21 / Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники

31.08.21 / Каминг-аут Melovin, домогательства Талашко, первенец Вакарчука. Семь самых обсуждаемых и скандальных событий этого лета в украинском шоу-бизнесе

28.07.20 / Назван продукт, который избавляет организм от лишнего сахара

18.10.21 / В ОАСК оспорили приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса

23.01.22 / Женщина погибла во время крещенских купаний в Ленобласти

23.02.21 / Учёные доказали, что земные микроорганизмы способны выжить на Марсе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика